Manuel Neuer breekt been bij skiën, seizoen Bayern München-doelman al voorbij: ‘Het doet pijn’

,,Hoe zal ik het zeggen; het einde van dit jaar had zeker beter gekund”, schrijft de 36-jarige Neuer bij een foto, waarop hij te zien is met zijn been in het gips. ,,Ik wilde mijn hoofd leegmaken tijdens een skitocht en heb mijn onderbeen gebroken. De operatie is goed gegaan, maar het doet pijn om te beseffen dat het lopende seizoen ten einde is.”

Neuer werd met de Duitse ploeg al in de groepsfase van het WK in Qatar uitgeschakeld. De wereldkampioen van 2014 miste na een nederlaag tegen Japan, een gelijkspel tegen Spanje en een zege op Costa Rica een plek in de achtste finales.

De keeper was in aanloop naar het WK ook al langdurig uitgeschakeld door een schouderblessure. Hij was echter op tijd fit om te keepen op het WK, waar hij zijn totale aantal interlands opschroefde naar 117.

Oliver Kahn

Algemeen directeur Oliver Kahn van Bayern München reageerde geschokt op de ernstige blessure van zijn aanvoerder. ,,Hij heeft onze volledige steun. We zullen hem bijstaan en begeleiden in het traject naar zijn comeback”, verklaarde Kahn. Bayern is koploper in de Bundesliga.

Hansi Flick

Bondscoach Hansi Flick wenste Neuer beterschap. ,,Dit is zeer bitter nieuws aan het einde van het jaar. We zijn blij dat de operatie goed is verlopen en wensen ‘Manu’ een goed en spoedig herstel”, meldde Flick namens de Duitse voetbalbond.