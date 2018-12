Manu duwt Koeman met ‘Fener’ onder degradatiestreep na zeperd

Dat is zelf één plaats lager dan dat Fenerbahçe zes weken geleden stond, toen Philip Cocu werd ontslagen. Koeman, die als assistent-trainer werkte, kende als interim-trainer een goede start in Istanboel. Na een spetterende comeback tegen aartsrivaal Galatasaray (2-2) volgde een overwinning in de Europa League op Anderlecht (2-0) en een broodnodige zege in de Turkse Süper Lig op Alanyaspor (ook 2-0).



Het lek leek boven, maar na de goede start begon de machine wederom wat te haperen. Subtopper Trabzonspor was met 2-1 te sterk en ook Kasimpasa, weliswaar de nummer twee, kon niet worden verslagen (2-2). Derhalve bivakkeerde Fenerbahçe voor aanvang van de confrontatie met Akhisar Belediyespor (de nummer 16) nog altijd onderin de Süper Lig. Vier dagen voor het duel sprak de club echter z'n vertrouwen uit in Koeman nadat er vragen werden gesteld over diens positie. ,,Het blijft zoals het de afgelopen weken was. Er zijn geen veranderingen.”