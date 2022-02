Mané verslaat Salah: Senegal wint Afrika Cup voor het eerst na penaltyserie tegen Egypte

VideoSenegal heeft voor het eerst in de historie de Afrika Cup gewonnen. Na een slechte finale zonder goals in 120 minuten kwam er opnieuw een strafschoppenserie. Daarin maakte Liverpool-aanvaller Sadio Mané de beslissende 4-2, nadat hij vroeg in de wedstrijd nog een penalty gemist had.

Mohamed Salah, die andere steraanvaller van Liverpool, kwam in de strafschoppenserie niet eens meer aan de beurt. Dat overkwam hem donderdagavond ook al in de halve finale tegen Kameroen. Toen was dat na drie missers van Kameroen, vanavond nadat twee spelers van Egypte (Mohamed Abdelmonem en Mohamed Lasheen) niet scoorden van elf meter en een vijfde strafschop voor Egypte er dus niet meer kwam.

Lees ook PREMIUM Penaltyheld Mané schrijft historie met Senegal, maar de betraande Salah kan snel revanche nemen

Senegal stond in 2002 en 2019 al in de finale, maar verloor beide keren. Drie jaar geleden was Mané nog verliezend finalist, toen Algerije de finale won door een goal van Baghdad Bounedjah na twee minuten. Egypte is de recordhouder met zeven eindzeges. Het land won de Afrika Cup in 2006, 2008 en 2010, maar sindsdien bleven verdere successen uit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly mocht als aanvoerder van Senegal de beker in ontvangst nemen en de lucht in tillen. © AFP

Senegal kreeg al in de zevende minuut een strafschop, na een overtreding van de Egyptische verdediger Mohamed Abdelmonem op de Senegalese linksback Saliou Ciss. Sadio Mané ging achter de bal staan, maar niet voordat Mohamed Salah nog even wat tips had voor doelman Mohamed Abou Gabal, beter bekend als Gabaski. Dat pakte goed uit, want Gabaski stopte de penalty van Mané fraai. De 33-jarige en 1,96 meter lange doelman van Zamalek zit al elf jaar bij de Egyptische selectie, maar speelde vanavond pas zijn zevende interland. Hij kwam dit toernooi op doel te staan toen Mohamed El Shenawy in de achtste finale tegen Ivoorkust in de 88ste minuut een hamstringblessure opliep.

Volledig scherm © REUTERS

Gabaski stopte vervolgens de penalty van Manchester United-verdediger Eric Bailly in de penaltyserie, waardoor Egypte naar de halve finale ging. Gabaski keepte vervolgens ook sterk in de kwartfinale tegen Marokko (2-1 winst na verlenging) en stopte donderdagavond twee strafschoppen in de serie tegen Kameroen, waardoor het gastland met 3-1 verloor en Salah niet eens meer hoefde aan te leggen van elf meter.

Vanavond kwam het ook weer aan op strafschoppen, voor Egypte dus al voor de derde keer in de vier duels in de knock-outfase van deze Afrika Cup. Egypte scoorde slechts vier keer in de zeven wedstrijden op dit toernooi. Senegal had in de weg naar de finale steeds binnen 90 minuten gewonnen. Dat gebeurde achtereenvolgens tegen Kaapverdië (2-0), Equatoriaal-Guinea (3-1) en Burkina Faso (3-1).

Egypte en Senegal treffen elkaar eind maart opnieuw. Dan staan ze twee keer in een week tegenover elkaar in de play-offs om een ticket voor het WK 2022 eind dit jaar in Qatar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Mohamed Salah in duel met Kalidou Koulibaly, de captains van Egypte en Senegal. © REUTERS

Volledig scherm Kalidou Koulibaly en Mohamed Salah. © AFP