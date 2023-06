Mancini zoekt met Italië twee jaar na EK-winst naar aaknopingspunten: ‘Zijn elftal aan het opfrissen’

Manchester City hoort volgens Pep Guardiola nu bij de grote clubs: ‘Het stond in de sterren geschreven’

Pep Guardiola heeft met Manchester City de belangrijkste prijs behaald die nog ontbrak, maar hoopt dat het succes in de Champions League niet eenmalig is. De Spaanse trainer won met City voor het eerst het grootste Europese clubtoernooi, nadat hij dat eerder al twee keer met FC Barcelona had gedaan. ,,Om als een groot team beschouwd te worden moet je in Europa winnen en dat hebben we gedaan. We zijn nu een van de groten.”