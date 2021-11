Manchester United zoekt trainer: deze grote namen zijn vrij

Mauricio Pochettino staat bovenaan de verlanglijst van Manchester United, maar hij zit vast bij het sterrenensemble van Paris Saint-Germain. Welke opties hebben de Red Devils als ze stante pe iemand willen aantrekken? Deze grote namen zijn in elk geval per direct inzetbaar.

Zinédine Zidane

De Fransman werd nog voor het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer genoemd als opvolger, maar zal volgens verschillende media niet naar Manchester willen verhuizen. De trainer vertrok in mei bij Real Madrid, waar hij sinds 2016 drie keer op rij de Champions League had gewonnen. Dat hij het trucje bij United niet gaat herhalen is zo goed als zeker. Volgens Britse media zou zijn vrouw liever niet naar het regenachtige Manchester verhuizen. Zizou zou wel geïnteresseerd zijn om Pochettino te vervangen bij PSG. De Argentijn kan dan op zijn beurt naar ManUnited. In Parijs worden de geruchten echter hard de kop ingedrukt.

Andrea Pirlo

Manchester United en Pirlo is misschien niet de meest voor de hand liggende match, maar zijn korte cv is prima. Ondanks dat Juventus geen kampioen werd, had de Oude Dame onder zijn bewind een gemiddelde van 2,15 punten per wedstrijd. Na het vertrek van de Italiaan in mei stortte de ploeg volledig in, wat mogelijk ook te wijten is aan het vertrek van Cristiano Ronaldo naar.... Manchester United.

Deze trainers zitten ook nog zonder club

Jürgen Klinsmann, Mark Hughes, Nuno Espirito Santo, Gennaro Gattuso, Frank de Boer, Paulo Fonseca, Luis Fernandez, Guus Hiddink, Luiz Felipe Scolari, Phillip Cocu, Steve Bruce, André Villas-Boas, Mark van Bommel, Clarence Seedorf, Sam Allardyce.

Voor Donny van de Beek zou de ervaren middenvelder een fijne coach zijn, maar topscorer Cristiano Ronaldo zit mogelijk niet op de oud-wereldkampioen te wachten. De Portugese superster werd bij Juventus in de laatste wedstrijden van Pirlo soms op de bank gezet en vervangen door Chiesa.

Frank Lampard

Waarschijnlijk is Lampard dankzij zijn periode in de MLS goed bekend bij de Amerikaanse eigenaren van United, die niet altijd doorhebben wat er speelt onder de fans (zie: Super League). De clubicoon van concurrent Chelsea en oud-speler van rivaal Manchester City zou geen hartelijk welkom krijgen.

Maar hij is wel beschikbaar. In januari werd de Engelsman namelijk bij Chelsea vervangen door Thomas Tuchel, die de Londense club naar de Champions League-overwinning loodste. Lampard zelf staat weer open voor een nieuwe club. Volgens The Sun werd Lampard door Gerrard afgetroefd voor de trainerspositie bij Aston Villa.

Ronald Koeman

De oud-verdediger zal zeker wat tips hebben voor de zwakke United-defensie, maar of Ronald Koeman de energie heeft gevonden om nu al in te stappen bij het zootje ongeregeld in Manchester is de vraag. De 58-jarige Nederlander is nog geen maand weg bij FC Barcelona en krijgt in de media soms nog een trap na uit Spanje. De Zaandammer staat waarschijnlijk niet te springen om weer zwak presterende topclub uit het slijk te moeten trekken.

Een ontslag bij Barcelona lijkt bij trainers zwaar te vallen. De laatste drie trainers van de Catalanen zijn clubloos. Ernesto Valverde en Quique Sétien, de voorgangers van Koeman, hebben beiden hun carrière als coach stopgezet na hun ontslag. Sétien besloot in augustus om met pensioen te gaan, en Valverde is professioneel fotograaf geworden.

