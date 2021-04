Manchester United ziet gat met koploper City slinken na zege in topper, geen Van de Beek

West Ham United

De 28-jarige Lingard kwam eind januari op huurbasis over van Manchester United, waar hij niet meer in de plannen van manager Ole Gunnar Solskjaer voorkwam. De Noor zal zich nog weleens achter de oren krabben als hij Lingard ziet schitteren bij West Ham, want de aanvallende middenvelder is in korte tijd uitgegroeid tot een ware sensatie in de Premier League.



Ook tegen Leicester City was Lingard weer de grote man aan Londense zijde. De Engelse international opende in de 29ste minuut de score met een knappe volley en verdubbelde de voorsprong vlak voor rust door de bal in het lege doel te schieten op aangeven van Jarrod Bowen. Diezelfde Bowen maakte er in de 48ste minuut 3-0 van. Door twee doelpunten van Kelechi Iheanacho kwam Leicester nog terug tot 3-2, maar een punt zat er niet meer in.