Manchester United zet goede stap richting Champions League-ticket, City neemt koppositie over van Arsenal

Met videoManchester United heeft in de Premier League een belangrijke zege geboekt op Aston Villa. De formatie van trainer Erik ten Hag zegevierde met 1-0 en kwam weer dichter bij het zeker stellen van een plaats in de top vier, goed voor het spelen in de Champions League volgend seizoen.

Aston Villa was bezig aan een uitstekende serie onder de Spaanse trainer Unai Emery die Steven Gerrard kort voor het WK opvolgde in Birmingham, maar lijkt nu uit de race voor een Champions League-ticket.



Vlak voor rust maakte Bruno Fernandes de winnende goal op Old Trafford. De Portugese aanvoerder scoorde in de rebound uit een moeilijke hoek, nadat de Argentijnse doelman Emiliano Martínez eerst nog een inzet van Marcus Rashford had gekeerd. Tyrell Malacia, oud-Feyenoorder, was basisspeler bij Manchester United en kreeg in de 95ste minuut nog een gele kaart. Wout Weghorst bleef de hele wedstrijd op de bank.

Manchester City passeert Arsenal

Manchester City versloeg Fulham met 1-2 op Craven Cottage in Londen. De ploeg van Pep Guardiola passeerde Arsenal op de ranglijst. Het verschil is 1 punt in het voordeel van de nieuwe koploper, terwijl City ook nog een wedstrijd minder heeft gespeeld. Afgelopen woensdag won City in het eigen Etihad Stadium met 3-0 in de topper tegen Arsenal, dat maanden aan kop heeft gestaan in Engeland.

Erling Haaland, wie anders, opende al na drie minuten de score voor de Manchester City. De Noor benutte een strafschop en maakte daarmee zijn 34ste treffer in de Premier League. Daarmee evenaarde hij het record van Alan Shearer en Andy Cole. Na een kwartier werd het toch weer gelijk, door een doelpunt van de Braziliaan Carlos Vinícius. Door Julián Álvarez kwam City echter nog voor rust opnieuw op voorsprong. Nathan Aké ontbrak bij Manchester City wegens de hamstringblessure die hij opliep tegen Bayern München, waardoor hij ook de topper tegen Arsenal moest missen. Kenny Tete speelde de hele wedstrijd mee bij Fulham.

Botman wint met Newcastle United

Nummer drie Newcastle United, met Sven Botman in de verdediging, behield een voorsprong van twee punten op Manchester United. De club versloeg hekkensluiter Southampton met 3-1 op St. James’ Park. Manchester United heeft nog wel een wedstrijd meer te gaan. Callum Wilson scoorde twee keer voor Newcastle, dat ook nog eens het geluk had dat Theo Walcott een eigen doelpunt maakte. Stuart Armstrong had Southampton, de nummer laatst, vlak voor rust op voorsprong gezet. Afgelopen donderdag maakte Newcastle United al indruk met een 1-4 zege bij Everton, met onder meer een prachtige actie van invaller Alexander Isak op Goodison Park.

Om 17.30 uur begon het duel tussen Liverpool en Tottenham Hotspur op Anfield. Na een kwartier stond het al 3-0 voor Liverpool, nadat Spurs een week geleden nog tegen een 5-0 achterstand aankeek na 21 minuten in de uitwedstrijd bij Newcastle United.

Arsenal komt dinsdagavond (21.00 uur) in het Emirates Stadium in actie tegen Chelsea, de nummer twaalf van de Premier League. Frank Lampard verloor zijn eerste vijf wedstrijden als interim-trainer bij de Londense club die dit seizoen 612 miljoen euro uitgaf aan nieuwe spelers.

Volledig scherm Bruno Fernandes. © AFP

