Manchester United wint met Tyrell Malacia, Donny van de Beek en Tahith Chong ook tweede oefenwedstrijd

Na de pauze wisselde Ten Hag zijn hele elftal, op doelman Tom Heaton na. Het aantal Nederlanders tussen de lijnen ging meteen van nul naar drie toen Malacia, Van de Beek en Chong werden ingebracht. Die laatste had nog een aandeel in de eindstand, toen zijn voorzet door een speler van Melbourne Victory achter de eigen keeper werd gewerkt. Een kwartier eerder had ook Rashford al een duit in het zakje gedaan, waardoor het 1-4 werd in het beroemde cricketstadion.



Afgelopen dinsdag won Manchester United in Bangkok ook al van Liverpool. De Premier League begint voor Ten Hag en zijn ploeg op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.