Manchester United verlengt contract van megatalent tot 2025

Veel duels al verplaatst Solskjaer heeft voorstel voor Europees voetbal: ‘Speel één wedstrijd op een neutraal veld’

12 februari Manchester United-coach Ole Gunnar Solskjaer heeft voorgesteld de Europese toernooien dit seizoen verder per ronde in één wedstrijd af te werken, in plaats van met de gebruikelijke uit- en thuiswedstrijd. De Noor zegt dit omdat reizen vaak lastig is wegens de coronamaatregelen in veel landen.