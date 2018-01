Manchester United verkleint achterstand na zege op Stoke

De eerste goal kwam in de negende minuut via Antonio Valencia die van binnen het strafschopgebied de bal heerlijk langs doelman Jack Butland krulde. De tweede van Anthony Martial vlak voor rust was zo mogelijk nog mooier. Van net buiten de zestien poeierde de Fransman hard in de kruising. Beide keren was Paul Pogba de aangever. Romelu Lukaku gooide halverwege de tweede helft de wedstrijd in het slot met een fraaie individuele actie: 3-0.