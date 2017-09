Manchester United trakteert Everton op nieuwe nederlaag

Manchester United zette vanmiddag opnieuw een grote uitslag neer in de Premier League. De ploeg van José Mourinho won met 4-0 van het Everton van Ronald Koeman, al vielen drie van de vier goals in de slotfase van de wedstrijd. Everton verloor de vier laatste duels met een doelsaldo van 12 goals tegen en 0 voor. Manchester United gaat samen met rivaal Manchester City aan kop na vijf speelrondes in de Premier League. De clubs uit Manchester hebben allebei 13 punten en een doelsaldo van 16 voor, 2 tegen.