Manchester United-speler Mason Greenwood niet meer verdacht van poging tot verkrachting

De 21-jarige Engelse voetballer werd hier sinds januari vorig jaar van verdacht en speelde sindsdien geen wedstrijd meer voor zijn club, waar nu Erik ten Hag trainer is.

Volgens de Britse justitie was er ‘geen uitzicht meer op veroordeling’, nadat belangrijke getuigen zich hadden teruggetrokken en er nieuwe beelden waren opgedoken. De zaak kwam vorig jaar in het nieuws toen de ex van Greenwood via Instagram foto’s deelde. Daarop waren blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam te zien die volgens haar door Greenwood waren ontstaan. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen was dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.

Greenwood zat in twee periodes vast. Eerst na zijn aanhouding in januari, waarna hij ook tot nader order werd verbannen door de club. In oktober werd hij opnieuw opgepakt en een paar dagen later weer op borgtocht vrijgelaten.

Statement Manchester United

,,Manchester United is op de hoogte van het besluit van de Crown Prosecution Service om alle aanklachten tegen Mason Greenwood te laten vallen", meldt de club in een statement. ,,De club zal nu een eigen proces doorlopen voor er een beslissing wordt genomen over de vervolgstappen. We zullen tot het proces is afgerond geen verdere mededelingen doen.”