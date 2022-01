Manchester United-speler Lindelöf blijft bij vrouw en kinderen na inbraak

Samenvatting Barcelona met Frenkie de Jong uitgescha­keld in Copa del Rey, Real Madrid knokt zich knap terug

FC Barcelona is uitgeschakeld in de Copa del Rey. In Baskenland werd er door de ploeg van Frenkie de Jong, die na zestig minuten inviel, met 3-2 verloren van Athletic Bilbao. Real Madrid plaatste zich wel voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi, al was het met de hakken over de sloot.

