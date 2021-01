Manchester United op gelijke hoogte met Liverpool na zege op Aston Villa

SamenvattingManchester United is goed aan het nieuwe jaar begonnen. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer won de thuiswedstrijd tegen Aston Villa (2-1) en staat nu in punten gelijk met Liverpool, dat zich op basis van een beter doelsaldo koploper mag blijven noemen.

Anthony Martial en Bruno Fernandes (penalty) maakten de doelpunten voor de thuisploeg. Bertrand Traoré, oud-speler van Ajax en Vitesse, tekende tussendoor voor de gelijkmaker namens Aston Villa.



Anwar El Ghazi, goed voor vijf doelpunten in de vorige vijf competitiewedstrijden, kwam niet tot scoren voor Aston Villa. Donny van de Beek bleef opnieuw de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United.



Manchester United bleef voor de tiende competitiewedstrijd op rij ongeslagen, na acht overwinningen en twee gelijke spelen. De club vond zich twee maanden geleden nog terug op de vijftiende positie van de ranglijst. ,,Toch zullen we beter moeten gaan spelen om aan kop te blijven”, zei trainer Ole Gunnar Solskjaer van United. ,,Zelfs diep in blessuretijd kwamen we nog in de problemen. Gelukkig blokte Eric Bailly die bal, anders spelen we gelijk.”

De eerste wedstrijd van 2021 in Europa was mogelijk ook meteen de slechtste van dit hele jaar. West Ham United won op een leeg Goodison Park met 0-1 van Everton, maar buiten de fans van The Hammers zal niemand zich dit duel waarschijnlijk nog kunnen herinneren aan het eind van dit jaar.

Tomáš Souček maakte in de 86ste minuut de winnende goal voor de ploeg van David Moyes, die van 2002 tot 2013 nog de baas was bij Everton. De 25-jarige middenvelder uit Tsjechië zag eerst nog zijn schot gekeerd worden door Everton-doelman Jordan Pickford, maar de bal kwam daarna voor de voeten van Aaron Creswell. De linksback van West Ham United zag zijn schot via de voeten van Everton-verdediger Yerry Mina en zijn teamgenoot Souček nog tot de 0-1 gepromoveerd worden. Het was voor Souček zijn vijfde goal in vijftien duels dit seizoen. West Ham United staat door de zege op de tiende plaats in de Premier League met 26 punten. Dat zijn slechts drie punten minder dan nummer drie Leicester City, waarmee duidelijk is dat de verschillen in het linkerrijtje in de Premier League nog bijzonder klein zijn.

Everton stelde flink teleur op Goodison Park, waar de afgelopen weken steeds 2000 fans welkom waren. Omdat de regio Liverpool nu weer in Tier 3 zit, zijn nu overal in Engeland de stadions weer dicht voor publiek. De club uit Liverpool, sinds december 2019 gecoacht door Carlo Ancelotti, was bij winst op de tweede plaats gekomen achter koploper Liverpool. Everton blijft nu vierde met 29 punten, onder Manchester United en Leicester City.

