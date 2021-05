Manchester United-Liverpool afgelast na bestorming Old Trafford, City nog geen kampioen vandaag

Manchester United kwam rond 18.40 uur met een statement naar buiten: ,,Na discussie tussen de politie, de Premier League, Trafford Council en de clubs, is onze wedstrijd tegen Liverpool uitgesteld vanwege veiligheidsoverwegingen rond het protest van vandaag”, schreef United op de clubsite. ,,Er zullen nu besprekingen plaatsvinden met de Premier League om tot een nieuwe datum te komen voor deze wedstrijd. Onze fans zijn gepassioneerd over Manchester United en we erkennen volledig het recht op vrije meningsuiting en vreedzaam protest. We betreuren echter de verstoring van het team en de acties die andere fans, het personeel van de club en de politie in gevaar hebben gebracht. We bedanken de politie voor hun steun en zullen hen bijstaan ​​bij eventuele latere onderzoeken.”



Het zal nog knap lastig worden om een nieuwe datum te vinden voor de wedstrijd. Maandagavond wordt al genoemd als optie. Manchester United speelt donderdagavond de return bij AS Roma in de halve finales van de Europa League, nadat de heenwedstrijd op Old Trafford donderdag al met 6-2 werd gewonnen.