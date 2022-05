Manchester United laat fans nog één keer juichen, groot protest blijft uit

Manchester United heeft zonder problemen de laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. In de stromende regen was de ploeg van Ralf Rangnick met 3-0 te sterk voor Brentford. Maar na een matig seizoen en veel protest tegen de clubleiding, was het een feestje met een fikse kater.

Plaatsing voor de Champions League kon United al vergeten na het pijnlijke verlies tegen directe concurrent Arsenal. Voor de verandering was het dit seizoen niet die Londense club, maar de Manucians die de schlemiel zijn van de traditionele top zes. Maar ook het ticket voor de Europa League kwam in gevaar. Met West Ham op slechts drie punten achterstand, en ook Wolverhampton virtueel drie verliespunten minder, was zelfs een plekje in de Conference League niet gegarandeerd.

Des te meer belangrijk was vanavond de vroege treffer van Bruno Fernandes, die in de negende minuut de bal op een presenteerblaadje kreeg van Anthony Elanga. De Portugees gooide bij de achterlijn met een oerkreet alle frustratie eruit, want de voorgaande drie wedstrijden had United op geen enkel moment op voorsprong gestaan.

Die frustratie overheerste in de eerste helft ook bij Cristiano Ronaldo. De Portugees mistte een levensgrote kans, kreeg na een felle ingreep van Mads Roerslev geen penalty en zag zijn doelpunt vlak voor rust afgekeurd worden door de VAR. Het feit dat hij voor het eerst sinds seizoen 2002/03 de Champions League gaat missen, zal ongetwijfeld niet helpen.

Toch wist de superster met behendige hakjes en andere kunststukjes het overwegend chagrijnige publiek te vermaken. Halverwege de tweede helft werd zijn inzet beloond. Na een grove overtreding van op hemzelf schoot de spits vanaf de stip snoeihard raak, om vervolgens voor de laatste keer dit seizoen ‘SIUU’ door Old Trafford te laten galmen.

Even later, in de 73ste minuut, kwamen het feestje van winst en de misère van de status van club samen. Terwijl de meeste fans juichten voor de knap afgeronde hoekschop door Raphaël Varane - de 3-0 - verliet de harde kern het stadion voor het zoveelste protest tegen Joel en Avram Glazer, de eigenaren van de club. Het idee was dat zeventien minuten lang - een minuut voor elk jaar dat ‘de Glazers’ eigenaar zijn van de club - United voor een halflege tribune zou spelen.

Maar de United fans hebben niet veel te juichen gehad dit seizoen. Het overgrote deel besloot te blijven zitten om hun club voor het eerst in drie wedstrijden weer eens te zien winnen én de nul te houden. Dat laatste gebeurde voor het laatst bij het 0-0 gelijkspel tegen Watford op 26 februari. Maar met niet meer dan een ticket voor de Europa League en een clubleiding dat zich niks aantrekt van de protesten, zal het bij een tijdelijk feestje blijven.

