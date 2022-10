Manchester United komt flater Tyrell Malacia te boven dankzij gouden wissels Erik ten Hag

United verloor afgelopen zondag met 6-3 van stadsgenoot City en werd in die wedstrijd helemaal weggespeeld. Op Cyprus kreeg de ploeg de kans zich te herpakken en Ten Hag gaf Casemiro en Cristiano Ronaldo een kans in de basis. Ook Malacia, die tegen City in de rust nog werd gewisseld, stond aan de aftrap.

Ten Hag greep vervolgens in de rust in en haalde opnieuw Malacia en Sancho naar de kant. Luke Shaw werd de nieuwe linksback, Marcus Rashford moest voor doelpunten gaan zorgen. En dat deed hij. Na amper acht minuten schoot de Engelsman de gelijkmaker binnen, nadat hij wel erg veel ruimte kreeg: 1-1.

Ten Hag besloot even later om ook aanvoerder Bruno Fernandes naar de kant te halen. Anthony Martial was zijn vervanger en de Fransman had maar twee minuten nodig om te scoren. Zijn schot in de korte hoek betekende de 1-2. Toen Rashford in de slotfase ook de 1-3 binnentikte, leek de zege binnen, maar de Cyprioten brachten de spanning vijf minuten voor tijd weer terug. Nikolas Panagiotou profiteerde van matig verdedigen en werkte de 2-3 binnen.