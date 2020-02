Manchester United en Inter probleemloos door in Europa League

Manchester United heeft zonder problemen de laatste zestien van de Europa League bereikt. In Brugge had United nog de grootste moeite met de koploper van België, maar op Old Trafford was het na de eerste helft al gedaan met alle spanning.

Serdar Gözübüyük speelde een hoofdrol, al kon hij niet veel anders dan Simon Deli in de 23ste minuut de rode kaart te tonen. De 28-jarige verdediger van Club dook in de zestien met zijn hand naar de bal, waarna de VAR vijf minuten nodig had om tot een beslissing te komen. De gegeven penalty werd probleemloos raak geschoten door Bruno Fernandes, die onlangs tegen Watford zijn eerste doelpunt in het shirt van ManUnited maakte. Ook dat deed hij vanaf de penaltystip.



Door treffers van Odion Ighalo en Scott McTominay liep de thuisploeg nog voor de rust uit tot een 3-0 voorsprong. In de tweede helft kon het Vormer-loze Brugge (hij ligt er een maand uit) geen vuist meer maken. Fred zorgde uiteindelijk met twee treffers voor de 5-0 einduitslag.

Inter voor lege tribune's

Net als Manchester United kwam Inter in eigen huis niet in de problemen. Dankzij een 0-2 overwinning op Ludogorets in Bulgarije stond de club van Stefan de Vrij al met één been in de volgende ronde. De Vrij kreeg daarom met het oog op de competitiekraker tegen Juventus rust van Antonio Conte.



In de 26ste minuut zorgde Cauly Oliveira-Souza voor enige spanning in het lege stadion door de 0-1 te maken, maar nog voor de rust maakten Cristiano Biraghi en Romelu Lukaku de achterstand goed. Het duel werd vanwege de uitbraak van het coronavirus voor lege tribune's afgewerkt. Ook de topper tegen Juventus wordt achter gesloten deuren gespeeld.

Volledig scherm Lege tribune's in Milaan. © AFP

Volledig scherm Spelers van Ludogorets met maskers. © AFP

De Jong komt goed weg

Luuk de Jong is met Sevilla nipt doorgedrongen tot de laatste zestien. Na de heenwedstrijd (1-1) had Sevilla een goede uitgangspositie om het kleine CFR Cluj in eigen huis uit te schakelen, maar tot het allerlaatste moment zat Cluj in de wedstrijd. Sterker nog: een minuut voor tijd dachten de bezoekers op voorsprong te komen, maar het doelpunt van Constantin Paun-Alexandru werd op aanraden van de VAR afgekeurd wegens hands. Het bleef uiteindelijk 0-0, voldoende voor Sevilla om door te stoten.

Volledig scherm Cluj viert het feest, maar het was van korte duur. © AFP