Manchester City zonder geblesseerde Nathan Aké in kraker tegen Real Madrid

Aké viel zaterdag in het gewonnen duel met Leeds United (2-1) uit met een blessure. De verdediger was net terug van blessureleed. Aké mist in ieder geval de clash tussen de twee Europese grootmachten, dinsdagavond in Madrid. Waar Aké precies mee kampt is niet bekendgemaakt. Feit is dat hij ontbreekt in de selectie van 21 waarmee coach Pep Guardiola maandag naar de Spaanse hoofdstad is gevlogen.