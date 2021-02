Manchester City zet volgende stap richting titel met overtuigende zege op Spurs

Manchester City gaat aan kop met 53 punten na 23 wedstrijden. De voorsprong op nummer twee Leicester City, dat eerder vandaag al met 3-1 won van titelverdediger Liverpool, is al zeven punten. Het team van Brendan Rodgers heeft bovendien al een wedstrijd meer gespeeld, omdat Manchester City na negen coronabesmettingen in de selectie eind december niet in actie kon komen tegen Everton. Manchester United heeft acht punten minder dan City, terwijl Liverpool met een achterstand van dertien punten al is afgehaakt. Jürgen Klopp gaf na de nederlaag in Leicester ook voor het eerst toe dat hij titelprolongatie uit zijn hoofd heeft gezet.



Manchester City kwam vanavond halverwege de eerste helft op voorsprong. De Spaanse middenvelder Rodrig schoot een strafschop binnen, na een lichte overtreding op Ilkay Gündogan Rodri mocht de penalty nemen nadat Gündogan vorige week op Anfield nog hoog over schoot tegen Liverpool, al maakte hij dat met twee goals daarna nog ruimschoots goed.



Nu was het opnieuw twee keer raak voor de dertigjarige middenvelder uit Gelsenkirchen. In de 50ste minuut schoot hij raak op aangeven van Raheem Sterling, een kwartier later maakte hij de 3-0 na een prachtige verre trap van de Braziliaanse doelman Ederson. Drie minuten daarna moest Gündogan zich wel laten vervangen met een liesblessure. Gündogan is de laatste weken enorm belangrijk, met negen goals in tien duels in dit kalenderjaar. Bij de absentie van Kevin de Bruyne heeft Guardiola hem verder naar voren geschoven en dat heeft zijn effect duidelijk niet gemist.