Manchester City zet clubrecord neer met twaalfde zege op rij, geen goals bij Arsenal - United

De Braziliaanse spits Gabriel Jesus maakte al in de negende minuut het winnende doelpunt. Jesus kreeg de bal aangespeeld van de Spaanse aanvaller Ferrán Torres en schoot van dichtbij raak. Jesus was op 8 november van vorig jaar voor het laatst trefzeker in de Premier League. Sindsdien kwam hij in negen competitiewedstrijden op rij niet tot scoren.



Voor City was het al de twaalfde overwinning op rij in alle competities. De ploeg van coach Pep Guardiola heeft nu vier punten meer dan Manchester United, dat zaterdagavond de uitwedstrijd bij Arsenal speelt. City heeft al zeven punten meer dan titelverdediger Liverpool, dat ook twintig van de 38 wedstrijden heeft gespeeld. Liverpool speelt morgenavond de uitwedstrijd bij West Ham United, de verrassende nummer vijf van de Premier League.



Sheffield United baarde woensdagavond nog opzien door Manchester United op Old Trafford met 1-2 te verslaan. Dat was de tweede zege van het seizoen voor The Blades.