Manchester City wint League Cup voor derde keer op rij

Manchester City, dat vorig seizoen alle prijzen won in het Engelse voetbal, stond vanavond na een halfuur spelen al op een 2-0 voorsprong. Sergio Agüero opende na twintig minuten de score op aangeven van Phil Foden, die een sterke wedstrijd speelde en werd verkozen tot Man of the Match. De Spaanse middenvelder Rodri kopte tien minuten later raak uit een hoekschop van Ilkay Gündoğan. De finale leek daarmee wel gespeeld, maar Aston Villa vocht zich nog knap terug in de wedstrijd. Vijf minuten voor rust maakte de Tanzaniaanse spits Mbwana Samatta op aangeven van Anwar El Ghazi de aansluitingstreffer namens de club uit Birmingham.

Kans op vier prijzen

Na rust waren er nog kansen voor beide teams, maar gescoord werd er niet meer. Voor Manchester City is het de tweede prijs van het seizoen, want in augustus werd ook al de Community Shield gewonnen. Liverpool werd toen na strafschoppen verslagen. In de Premier League staat Liverpool echter al 22 punten voor op Manchester City, dat een derde landstitel op rij dus wel kan vergeten. Liverpool zal echter geen ongeslagen kampioen worden, want gisteravond ging de ploeg van Jürgen Klopp verrassend met 3-0 onderuit bij laagvlieger Watford. Kampioen zal City dit seizoen dus niet worden, maar naast de Community Shield en League Cup maakt City ook nog kans op de FA Cup en Champions League. Woensdagavond gaat City op bezoek bij Sheffield Wednesday in de achtste finales van de FA Cup en op 17 maart verdedigt City in het Etihad Stadium een 2-1 voorsprong in de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De komende twee jaar mag City mogelijk niet meedoen aan de Champions League, maar daarover zal het CAS binnenkort uitspraak gaan doen.

Strijd tegen degradatie

Voor Aston Villa rest in de laatste maanden van het seizoen de strijd tegen degradatie, nadat de gevallen grootmacht uit Birmingham (zeven keer landskampioen, zeven keer winnaar FA Cup, vijf keer winnaar League Cup en in 1982 winnaar van de Europa Cup I) de afgelopen twee seizoenen al uitkwam in het Championship. Aston Villa staat nu negentiende in de Premier League. Op 12 januari verloor Aston Villa voor eigen publiek op Villa Park nog met 1-6 van Manchester City, maar vanavond kon de ploeg van coach Dean Smith beter partij bieden aan het sterrenteam van Pep Guardiola. ,,Het is balen dat we deze finale verliezen, maar ik denk dat we goed gespeeld hebben. De trainer gaf ons na de wedstrijd ook meteen een compliment, omdat we ons perfect aan het wedstrijdplan hebben gehouden", sprak El Ghazi na afloop. ,,We spelen nu nog twaalf finales in de competitie. We weten hoe belangrijk het is voor de fans en voor de club om in de Premier League te blijven.”