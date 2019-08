Manchester City wint Community Shield dankzij gemiste penalty Wijnaldum

Manchester City won vorig seizoen alle prijzen in Engeland (Community Shield, League Cup, FA Cup en Premier League), maar Liverpool was uiteraard de tegenstander van de voetbalmachine van Pep Guardiola. De ploeg van Jürgen Klopp won vorig seizoen de Champions League, maar kwam in de spannende titelstrijd in de Premier League net een puntje tekort: 98 om 97 punten.

Manchester City kwam al in de twaalfde minuut op voorsprong op Wembley, waar 77.000 van de 90.000 stoeltjes bezet waren. Raheem Sterling scoorde tegen zijn oude club na een pass van David Silva, de nieuwe aanvoerder van City na het vertrek van Vincent Kompany naar Anderlecht. Manchester City speelde op Wembley eenmalig in speciale jubileumshirts zonder sponsor vanwege het 125-jarig bestaan van de club.



Twaalf minuten voor tijd maakte Liverpool de verdiende gelijkmaker. Joel Matip kopte van dichtbij binnen na een slimme voorzet van Virgil van Dijk, zijn centrum in het hart van de verdediging van Liverpool. In de tweede helft raakte Liverpool ook nog twee keer de paal via Mohamed Salah en de lat via Van Dijk. In de 95ste minuut leek Salah alsnog de winnende goal te gaan maken voor The Reds, maar City-rechtsback Kyle Walker voorkwam dat met een prachtige omhaal op de doellijn.