Manchester City voor twee jaar uitgesloten van Champions League

Financial Fair PlayManchester City mag de komende twee seizoenen niet meedoen aan de Champions League of Europa League. De regerend kampioen van de Premier League heeft die straf opgelegd gekregen door de UEFA na het schenden van de regels omtrent Financial Fair Play. Ook krijgt Manchester City een boete van 30 miljoen euro. City liet meteen weten bij het internationaal sporttribunaal CAS in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Het bewijs van de UEFA leunt op gelekte e-mails, gepubliceerd door het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Daarin komt een schimmige sponsconstructie naar voren. Eigenaar Sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, in Manchester City bijna heilig verklaard, lijkt daarin het toegestane budget van City kunstmatig in het seizoen 2015/2016 op te hebben gekrikt met inkomsten van Etihad. Slechts 10 van de 80 miljoen euro zou afkomstig zijn van de vliegtuigmaatschappij.

Het overige geld zou rechtstreeks uit de zakken van de Abu Dhabi United Group zijn gekomen, in het bezit van Mansour. Daarmee overtrad Manchester City op grove wijze Financial Fair Play, door de UEFA in het leven geroepen om financiële doping te bestrijden. Na een slepend onderzoek volgde gisteravond het oordeel. City, eerder gestraft voor malversaties, mag twee seizoenen niet uitkomen in het voornaamste Europese clubtoernooi.

Manchester City betwist de argumentatie en heeft middels een statement laten weten zo spoedig mogelijk beroep te gaan aantekenen bij het CAS, het Hof voor Arbitrage voor Sport. De club spreekt van een heksenjacht, waarbij van een eerlijk proces geen sprake was. Vooral de bewijsvoering is de beleidsbepalers een doorn in het oog. De ‘gelekte’ mails zijn volgens hen gestolen.

De UEFA voelt zich zeker van zijn zaak. ,,Na zorgvuldige bestudering van het bewijs heeft de strafcommissie geoordeeld dat Manchester City de regels van Financial Fair Play op grove wijze heeft overtreden.”

Manchester City mag dit seizoen nog wel gewoon blijven uitkomen in de Champions League. De huidige nummer twee van de Premier League neemt het in de achtste finales op tegen Real Madrid. De heenwedstrijd is op woensdag 26 februari in Madrid, de return op dinsdag 17 maart in het Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City reageerde vanavond via de clubsite snel op het nieuws. ,,Manchester City is teleurgesteld, maar niet verrast door het nieuws van vandaag door de UEFA.” Volgens Manchester City was de uitkomst van het UEFA-onderzoek al bij het begin duidelijk: men wilde de club veroordelen. ,,Wij willen dat ons bewijsmateriaal door een onafhankelijke instantie wordt bekeken. De onderzoeker van de UEFA heeft al in 2018 publiekelijk laten weten welke sancties hij tegen ons wilde nemen. Dat was nog voordat er fatsoenlijk naar ons dossier was gekeken. Daarom hadden we dit nieuws wel zien aankomen. Dat neemt niet weg dat we het volkomen met de uitspraak oneens zijn", meldt de club.

Volledig scherm Kevin de Bruyne en Sergio Agüero, twee sterspelers van Manchester City. © BSR Agency ,,Deze zaak is gestart door de UEFA, vervolgd door de UEFA en beoordeeld door de UEFA”, zegt City verder. ,,Van enige onpartijdigheid is totaal geen sprake. Vandaar dat wij onmiddellijk actie ondernemen en de zaak bij het CAS aanhangig maken.”

Overname door Abu Dhabi United Group in 2008

Manchester City werd in de zomer van 2008 overgenomen door de Abu Dhabi United Group, een consortium van steenrijke investeerders uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met de financiële impulsen van de Arabische sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan en zijn kompanen werd City de afgelopen twaalf jaar een grootmacht in het Engelse voetbal, resulterend in vier landstitels, twee FA Cups en vier League Cups. Een hoofdprijs in Europa bleef sinds de overname nog uit. Voor de overname werd City twee keer kampioen van Engeland: in 1937 en 1968. Manchester City werd naast de zes landstitels ook zeven keer kampioen op het tweede niveau in Engeland, een record dat het deelt met Leicester City.

Manchester City werd de afgelopen twee seizoenen met goed spel en vele (doel)puntenrecords kampioen van de Premier League, maar dit seizoen kan het team van Pep Guardiola de grote uitdager Liverpool niet bijbenen. Het team van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum heeft al 22 punten voorsprong op Manchester City, waarmee The Reds afkoersen op de eerste landstitel sinds 1990. De bovenste vier teams in Engeland plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, waarmee dit seizoen waarschijnlijk ook de nummer vijf zich zal plaatsen voor de prestigieuze clubcompetitie van de UEFA.

Manchester City komt sinds het seizoen 2012/2013 altijd uit in de Champions League. De beste prestatie van de club in het toernooi was de halve finale in het seizoen 2015/2016, waarin de latere winnaar Real Madrid uiteindelijk net te sterk bleek.

