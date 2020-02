‘Manchester City speelt volgend seizoen gewoon in de Champions League’

City is van plan om de schorsing van twee jaar door de Europese voetbalbond UEFA aan te vechten bij sporttribunaal CAS. Daarbij gaat de Engelse club om een opschorting van de straf vragen - totdat er uitspraak is gedaan. Op die manier kan de ploeg van Pep Guardiola komend seizoen gewoon in de Champions League spelen.

De voorronde van de CL is gepland op 9 juni en de groepsfase is vastgesteld op 27 augustus. ,,Het is zeer waarschijnlijk, vrijwel zeker, dat City om ‘voorlopige maatregelen’ van het CAS zal vragen,” vertelde John Mehrzad tegen Reuters. De Engelse club voorkomt zo dat het komend seizoen niet meedoet aan de CL, maar dat City enkele maanden later gelijk krijgt van de CAS. Zo lopen The Citizens zo’n 100 miljoen pond (120 miljoen euro) mis.

Gezien het normale tijdschema van CAS voor het plannen van hoorzittingen, dient de zaak van City mogelijk pas begin volgend jaar, hoewel de wachttijden voor hoorzittingen variëren. Als de zaak zou worden bespoedigd, zou deze tegen juli kunnen worden behandeld.

De Engelse kampioen heeft 10 dagen na ontvangst van de volledige redenering van de UEFA om in beroep te gaan. Het CAS-panel zou dan moeten beslissen of een verzoek om een ​​’bevriezing’ van het verbod van City wordt aanvaard, een beslissing die eind maart zou kunnen worden genomen.

City staat momenteel tweede in de Premier League en ligt op koers om zich te kwalificeren voor de Champions League.