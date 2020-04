Manchester City rouwt om overlijden moeder Guardiola aan coronavirus

Carrió is 82 jaar geworden en overleed in Manresa, in de buurt van Barcelona. ,,Iedereen die bij de club hoort, stuurt in deze verontrustende tijd zijn oprechte sympathie naar Pep, zijn familie en al hun vrienden”, laat de club weten in een statement. Via sociale media spreken vele clubs uit de Premier League hun medeleven uit naar Guardiola en Manchester City.



Twee weken geleden kwam Guardiola nog in het nieuws omdat hij, net als Lionel Messi, een miljoen euro doneerde voor de strijd tegen het coronavirus. Met het geld van Guardiola kon in zijn vaderland Spanje onder meer medische apparatuur worden aangeschaft. Zijn gift kwam ten goede aan de Angel Soler Daniel Foundation en aan de medische hogeschool in Barcelona.