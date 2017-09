Manchester City pijnigt Liverpool

Manchester City heeft Liverpool een gevoelige nederlaag toegebracht in de Premier League. De ploeg van coach Pep Guardiola won met 5-0 in het eigen Etihad Stadium. City, woensdag tegenstander van Feyenoord in De Kuip, nam door de zege voorlopig de koppositie over van Manchester United met tien punten uit vier duels.