Manchester City pakt Engels record, maar is nog lang niet zo goed als Ajax in 1972

Belgische clubs knuffelen zich arm: al meer dan 53.000 euro aan boetes

9 februari Eind december voerde de Belgische Jupiler Pro League een boetesysteem in voor spelers die te innig doelpunten vieren. De clubs blijken zich arm te knuffelen, want er is inmiddels al meer dan 53.000 euro aan boetes uitgedeeld. De voetballers zijn hardleers, al is dat niet heel erg want elke euro gaat naar het goede doel.