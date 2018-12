Manchester City overleeft hectische slotfase bij Watford

Valverde: Messi vijfde is ronduit absurd!

20:13 Bij de verkiezing van de Gouden Bal, gewonnen door de Kroaat Luka Modric, eindigde Lionel Messi maandag als vijfde. Volgens zijn coach, Ernesto Valverde van Barcelona, is dat belachelijk. ,,We gaan niet in discussie over de winnaar en we feliciteren Luka Modric van harte. Het is hem gegund. Maar Messi als nummer vijf is ronduit absurd.’'