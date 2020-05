Manchester City neemt Lommel SK gratis over

Champions League Origi neemt ons terug naar de befaamde snelle corner die Anfield in vuur en vlam zette

11:01 Divock Origi staat bij de Liverpool-fans bekend als een big game player. Ga maar na. De Belg speelt niet altijd, maar was voornamelijk vorig seizoen erg belangrijk met onder meer een doelpunt in de finale van de Champions League. Ook was hij de afmaker van het befaamde doelpunt tegen FC Barcelona in de halve finale van het miljardenbal. De spits neemt je één jaar na dato mee terug naar dat doelpunt op Anfield.