Manchester City na strafschoppen door naar halve finales League Cup

Guardiola had in zijn ploeg vanavond onder meer plek ingeruimd voor de talenten Brahim Diaz, Phil Foden, Oleksandr Zinchenko en Oluwatosin Adarabioyo. Ook de Chileense reservedoelman Claudio Bravo mocht weer eens minuten maken. De Portugese spelmaker Bernardo Silva had Manchester City na 26 minuten spelen op voorsprong gebracht en leek lange tijd de matchwinner te gaan worden, maar Leicester-spits Jamie Vardy zorgde in de 96ste minuut vanaf elf meter nog voor de gelijkmaker. Dit gebeurde nadat Demarai Gray door Kyle Walker onderuit was gehaald in het strafschopgebied. In de daaropvolgende verlenging claimde Leicester City opnieuw een penalty, maar die kreeg de thuisploeg niet. Wel kwam er een strafschoppenserie, via het ABBA-systeem, om een beslissing te brengen. Manchester City was hierin met 3-4 te sterk. Jamie Vardy schoot zijn penalty naast en Claudio Bravo bracht redding op de poging van Riyad Mahrez.