Manchester City morst dure punten tegen Everton, Erling Haaland wel weer trefzeker

Sarina Wiegman krijgt hoge onderschei­ding voor rol in Europese titel met Engeland

Sarina Wiegman (53) uit Den Haag gaat het nieuwe jaar in als Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE). Er zijn slechts twee rangen hoger in het Britse rijk. Ze dankt haar onderscheiding aan haar rol in de Europese titel die het Engelse vrouwenteam afgelopen zomer pakte op het EK in eigen land.

9:04