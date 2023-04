Manchester City mist Nathan Aké in topper tegen Arsenal: ‘Hopelijk is hij snel terug’

Manchester City kan vanavond in de topper tegen Arsenal geen beroep doen op Nathan Aké. De 28-jarige verdediger, die de laatste maanden vaste waarde is bij de Engelse topclub, kampt met een hamstringblessure.

Aké moest zich vorige week tijdens de return in de kwartfinale van de Champions League tegen Bayern München (1-1 na 3-0 in Engeland) laten wisselen met hamstringklachten. De verdediger miste afgelopen weekend de FA Cup-ontmoeting met Sheffield United en moet nu ook de topper tegen Arsenal laten schieten. ,,Hopelijk komt hij snel terug’’, aldus zijn coach Pep Guardiola op en voorbereidende persconferentie. ,,We gaan de juiste vervanger voor hem vinden.’’ Guardiola kon niet zeggen hoe lang de verdediger uitgeschakeld is.

De verdediger van het Nederlands elftal speelt sinds 2020 bij de regerend landskampioen en is dit seizoen uitgegroeid tot onbetwiste basiskracht. De verdediger, die als centrumverdediger of als linksback wordt gebruikt, speelde verdeeld over alle competities al 36 wedstrijden. Daarin was Aké goed voor twee doelpunten.

Strijd om titel

Manchester City en Arsenal zijn verwikkeld in een felle strijd om de landstitel. Koploper Arsenal heeft vijf punten meer dan Manchester City, maar de naaste belager heeft wel twee wedstrijden gespeeld. De laatste weken neemt de titelstress toe bij The Gunners, die drie keer op rij gelijkspeelden. Manchester City, dat met zes competitiezeges op rij rust in topvorm is, kan het verschil in het eigen Etihad Stadium terugbrengen tot twee punten.

,,Wij zijn niet aan een slechts seizoen bezig, het grote probleem was dat Arsenal niet te stoppen was’’, aldus Guardiola. ,,We moesten zelf constant blijven en geloof houden. Nu staan we hier.’’

