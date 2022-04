Manchester City laat Real Madrid in leven na memorabele halve finale met zeven goals

Champions LeagueVoetballiefhebbers kregen vanavond een van de fraaiste Champions League-wedstrijden van de eeuw voorgeschoteld met een doelpuntrijk festijn tussen twee van de beste teams van Europa. Manchester City - Real Madrid eindigde na diverse plotwendingen in 4-3. De halve finale moet in Madrid beslist worden.

Door Nik Kok



In Manchester dropen de spelers van Manchester City toch wat beteuterd af na de benauwd uitgevallen zege op Real Madrid, met in het achterhoofd het besef dat bizar grote kansen op een ruime zege niet werden benut. Manchester City zag de Spaanse opponent steeds maar weer terugkomen.

Volledig scherm Kevin De Bruyne en Phil Foden. © ANP / EPA De start was voor Manchester City, waar Kevin de Bruyne een slim passje van Riyad Mahrez verzilverde met het hoofd. Na anderhalve minuut al, twee minuten nadat City-trainer Pep Guardiola zijn Italiaanse tegenstrever van Real Madrid Carlo Ancelotti verwelkomde aan de rand van het veld met een halve omhelzing en warme woorden. Het respect tussen de twee managers is ook onder de grootst denkbare druk van een halve finale van de Champions League groot.

Hoofdschuddend moest Ancelotti toezien hoe City snel na de openingstreffer - de snelste in een halve finale van de Champions League ooit - van De Bruyne nog een keer scoorde. Na een fout van David Alaba kon Gabriel Jesus raakschieten.

Reacties

City speelde op de manier waarop Guardiola het graag ziet. Aanvallend overrompelend met een hoge balcirculatie, de tegenstander naar achteren drukkend. Messcherp ook in menig tegenaanval door de loepzuivere passes van De Bruyne en Bernardo Silva.

Moeizamer

Het was sowieso een ander speelbeeld dan de kwartfinaleduels tegen Reals stadgenoot Atlético. Toen ging het veel moeizamer. Nu in de halve finale had Guardiola's ploeg na elf minuten al meer gescoord dan na 180 minuten tegen Atlético. Maar daarmee was City er nog lang niet tegen de ploeg die in het kwartfinaleduel met Chelsea ook al verslagen leek, maar zich toen toch nog oprichtte.

De thuisploeg had het zichzelf veel makkelijker kunnen maken. In de eerste helft kreeg Mahrez een reuzenkans, waarna Guardiola langs de zijlijn in woede ontstak. De kans daarna voor een van de uitblinkers, Phil Foden, was niet veel kleiner. Daden die Engels overwicht symboliseerden, maar achterin liet City steken vallen. En dat is niet aan te raden met een tegenstander als Karim Benzema. De Franse spits, dit seizoen toch wel ‘mister Champions League’, scoorde in Manchester zijn dertiende en veertiende toernooitreffer. In de kwartfinales was hij ook al beslissend tegen Chelsea. Beter in vorm dan nu is hij nooit geweest.

En ook in de tweede helft volop doelpunten. Foden leek zijn ploeg vlak na rust op een veilige 3-1 te koppen, maar Vinícius bekroonde een fraaie rush met een goal in de verre hoek om maar eens te bevestigen dat de toeschouwers in het stadion een van de fraaiste wedstrijden van de afgelopen jaren in de Champions League voorgeschoteld kregen. Het bleek nog niet eens het einde, want toen de stofwolken waren opgetrokken waren er in Engeland liefst zeven doelpunten genoteerd waarvan de laatste een onvervalst koele Panenka was van Benzema (zie hierboven).

Nu is het toch weer afwachten of Guardiola dit seizoen de Champions League wint. Het kwam er niet meer van sinds hij vertrok bij Barcelona. Niet bij Bayern München en nu nog niet bij Manchester City. Vorig seizoen kwam hij nog tot de finale, waarin hij verloor van Chelsea. Die finale is nu nog lang niet bereikt, terwijl de buit na elf minuten al binnen leek.

