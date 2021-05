Manchester City kampioen na nederlaag van B-keus Manchester United tegen Leicester City

Manchester United wist het kampioenschap van rivaal City afgelopen zondag nog even uit te stellen, door in Birmingham met 1-3 te winnen bij Aston Villa. Ole Gunnar Solskjaer gaf na die wedstrijd aan blij te zijn dat hij en zijn spelers niet terug hoefden te keren in een 'blauw Manchester', waar de supporters van City feestend de straat op zouden zijn gegaan. De supporters, spelers en staf van City kunnen de titel twee dagen later alsnog vieren.



Solskjaer koos tegen Leicester City duidelijk voor een B-team, met basisplaatsen voor onder meer Donny van de Beek, Axel Tuanzebe, de achttienjarige Amad Diallo en de negentienjarige debutant Anthony Elanga. Donderdagavond komt United namelijk alweer in actie. Dan komt Liverpool op bezoek op Old Trafford. Die wedstrijd zou vorige week zondag al gespeeld worden, maar werd toen afgelast omdat honderden supporters Old Trafford bestormden om hun woede over het beleid van de Glazer-familie aan de wereld duidelijk te maken.