Manchester City is weer koploper, maar moet vrezen voor De Bruyne

Tegenvaller voor City was het uitvallen van Kevin de Bruyne. De Belg moest met een knieblessure naar de kant. Wat de gevolgen daarvan zullen zijn in de titelstrijd is nog niet duidelijk. In Bournemouth kwam City met de schrik vrij, want uitgerekend Riyad Mahrez, de vervanger van De Bruyne, tekende na rust voor de enige goal.



Mahrez was in blessuretijd van de eerste helft in het veld gekomen voor De Bruyne. Zonder een tegenstander in de buurt leek de Belg zich op het middenveld te verstappen toen hij de bal naar voren wilde spelen. De Bruyne strompelde daarna naar de kant. De spelmaker van City liep dit seizoen al twee keer een knieblessure op en speelde daardoor pas veertien wedstrijden in de Engelse competitie.