Manchester City haalt uit tegen Burnley en Pieters na hattrick Mahrez

De Algerijn completeerde namelijk na 69 minuten zijn hattrick. Mahrez opende na zes minuten spelen de score op aangeven van Kevin de Bruyne en was een kwartier later opnieuw trefzeker. De linkspoot speelde zichzelf knap vrij in de zestien van Burnley en schoot de bal hard tegen de touwen. Met een rake kopbal bepaalde hij de eindstand op 5-0.