Manchester City grijpt koppositie na weergaloze voetbalshow tegen Chelsea

VideoManchester City heeft op imponerende wijze opnieuw de macht gegrepen in de Premier League. In het Etihad Stadium werd Chelsea met 6-0 van de mat geveegd. Na 25 minuten spelen stond het al 4-0 voor de ploeg van Pep Guardiola.

Van de laatste vijf seizoenen in de Premier League ging de titel twee keer naar Manchester City en twee keer naar Chelsea, met tussendoor het voetbalsprookje van Leicester City, maar vanavond waren City en Chelsea totaal niet aan elkaar gewaagd. Twee maanden geleden won Chelsea op het eigen Stamford Bridge nog knap met 2-0 van Manchester City, maar nu werd de ploeg van Maurizio Sarri volledig van het veld geblazen door de aanvalsmachine van Guardiola. Manchester City komt nu op 65 punten na 27 wedstrijden met een doelsaldo van +54. Liverpool staat op 65 punten na 26 wedstrijden, maar heeft een iets minder doelsaldo: +44. The Reds wonnen gisteren al met 3-0 van Bournemouth, mede dankzij een fraaie goal van Georginio Wijnaldum.

4-0 na 25 minuten

De wedstrijd van vandaag was net drie minuten bezig, toen Manchester City alweer op een vroege voorsprong kwam. Raheem Sterling roste de bal tegen de touwen na voorbereidend werk van de Portugese spelmaker Bernardo Silva en zette zijn ploeg weer virtueel aan kop van de Premier League. Het was de derde keer in de laatste vier wedstrijden dat Manchester City al binnen vijf minuten op 1-0 kwam.

Nog geen vijf minuten na de goal kreeg Sergio Agüero al dé kans om het gat twee te maken. De Argentijnse spits leek de bal bij de tweede paal binnen te gaan lopen, maar kreeg het voor elkaar de bal buiten de palen te plaatsen. Ook Guardiola was verbaasd en zakte vol ongeloof naar de grond toen hij zijn spits zag missen. Even later liet Agüero zijn trainer wel juichen. Met een ongelofelijke knal in de kruising bezorgde de Argentijnse aanvaller zijn ploeg nog binnen het kwartier de comfortabele 2-0 voorsprong.

Manchester City nam vervolgens zeker geen gas terug. Na een slechte kopbal van Ross Barkley kwam de bal opnieuw voor de voeten van Agüero terecht. Die liet Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga nog maar eens kansloos. Even later deed İlkay Gündoğan datzelfde: 4-0 na nog geen 25 minuten spelen in het Etihad Stadium.

Twee goals na rust

Al bij rust was het dus gedaan in Manchester, maar ook toen was de vernedering nog niet compleet voor Chelsea. Agüero mocht tien minuten na de pauze aanleggen vanaf elf meter na een overtreding op Sterling en faalde niet. Het was zijn tweede hattrick van de week (vorige week ook al tegen Arsenal), zijn zeventiende treffer van het seizoen en zijn 160ste Premier League-goal in het shirt van Manchester City. Sterling maakte tien minuten voor tijd zelf nog de 6-0, een uitslag die zeker niet geflatteerd was.

Dit pak slaag is ook met het oog op de stand een forse domper voor Chelsea, dat nu de vierde plaats kwijt is aan Manchester United. Belangrijk, want die vierde plek geeft aan het eind van het seizoen recht op Champions League-voetbal volgend seizoen.

Over twee weken staan Chelsea en Manchester City alweer tegenover elkaar, dan op Wembley in de finale van de League Cup. City speelt tegen die tijd nog uit bij Newport County (FA Cup) en Schalke 04 (Champions League). Chelsea speelt eerst nog twee keer tegen Malmö in de Europa League en thuis tegen Manchester United in de FA Cup.

Manchester City en Liverpool spelen in de resterende wedstrijden in de Premier League allebei nog uit bij Manchester United (nu vierde) en thuis tegen Tottenham Hotspur, dat kort achter de twee voornaamste titelkandidaten staat. Spurs won eerder vandaag op Wembley met 3-1 van Leicester City.

