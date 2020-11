Manchester City blijft elfde na gelijkspel tegen Liverpool, Villa stunt ook tegen Arsenal

Liverpool staat na het gelijkspel op de derde plaats met 17 punten, net als Tottenham Hotspur (doelsaldo +10 om +2 voor de titelverdediger). Leicester City gaat als koploper de interlandbreak in met 18 punten uit de eerste acht wedstrijden. Door een rake strafschop van Jamie Vardy wonnen The Foxes eerde vandaag met 1-0 van Wolverhampton Wanderers.



Direct na de interlandperiode speelt Liverpool op zaterdag 21 november (16.00 uur) op Anfield tegen Leicester City. Manchester City gaat die avond (18.30 uur) op bezoek bij Tottenham Hotspur.



Aston Villa is de nummer zes met vijftien punten na zeven duels. De ploeg van Dean Smith won vanavond met 0-3 van Arsenal in het Emirates Stadium in Londen. Arsenal-talent Bukayo Saka maakte na 25 minuten een eigen goal, waarna Villa-spits Ollie Watkins in de 73ste en 75ste minuut scoorde voor de club uit Birmingham. Aston Villa won vorige maand al met 7-2 van Liverpool. Na een goede seizoensstart verloor Aston Villa in de afgelopen twee duels van Leeds United (0-3) en Southampton (3-4), maar vanavond herpakte het team van Smith zich dus met een knappe zege in Londen.