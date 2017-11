Manager Watford blijft onduidelijk over toekomst: 'Dat is morgen'

,,Mijn toekomst? Dat is morgen. Dan beginnen we aan de voorbereiding op de volgende wedstrijd'', zei de Portugees, die bezig is aan zijn eerste seizoen bij Watford. Silva had daarvoor een half jaar Hull City onder zijn hoede. Na de degradatie uit de Premier League stapte hij op. ,,Ik begrijp de vragen over mijn toekomst, maar over sommige dingen heb ik geen controle. Mijn spelers weten dat ik zeer betrokken ben. Maar in het voetbal kan je sommige dingen niet controleren. Alles is dan mogelijk.''



Volgens Engelse media heeft Silva de eigenaren van Watford laten weten dat hij graag naar Everton wil. Een eerste poging van de club uit Liverpool om hem los te weken, zou door Watford zijn afgeslagen.