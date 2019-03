Man Utd-pareltje met PSG-rugnummer: het opvallende debuut van Mason Greenwood

Manchester United stuntte woensdagavond door Paris Saint-Germain uit de Champions League te knikkeren, en dat deed de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer met een aantal talenten in de ploeg. Één van hen is Mason Greenwood, een pareltje met een bijzonder verhaal.

Paul Pogba, Anthony Martial, Antonio Valencia, Nemanja Matic, Juan Mata, Jesse Lingard, Ander Herrera, Alexis Sánchez, Matteo Darmian en Phil Jones. Zet een paar van deze spelers op een andere positie dan normaal, zoek er een keeper bij, en je hebt een topelftal. Het maakt alleen maar duidelijker hoe moeilijk de klus van Manchester United in Parijs afgelopen woensdag was, want de tien genoemde spelers waren allemaal niet inzetbaar.

Na de 1-2 nederlaag tegen PSG in eigen huis gaf niemand op Old Trafford meer een stuiver voor de kansen van The Red Devils. Maar door een 1-3 zege in Parijs (met een penalty in blessuretijd) flikten Solskjaer en zijn mannen het. Of beter gezegd: Solskjaer en zijn jongens. In de basis begonnen relatief onervaren spelers als Scott McTominay en Andreas Pereira, terwijl op de bank talenten als James Garner (17), Angel Gomes (18), onze eigen Tahith Chong (19) en dus Mason Greenwood (17) zaten.

Chong en Greenwood mochten ook echt invallen, en met name het verhaal van laatstgenoemde is bijzonder. Zo zal de oplettende kijker zijn opgevallen dat er iets raars was met het rugnummer 54 op zijn shirt. Hoewel dat in bijna exact hetzelfde lettertype was als dat van zijn United-ploeggenoten, blijkt de Engelse materiaalman de bedrukking van PSG te hebben moeten lenen.

Op de zwarte nummers staat bij alle spelers namelijk een rondje met het logo van Manchester United, maar bij Greenwood was dat het logo van de Franse tegenstander. In een poging het foefje te verbloemen was dat logo met zwarte stift ingekleurd, maar wie goed inzoomt ziet het alsnog (zie foto's onderaan).

Greenwood - die vanwege zijn houding en stijl wordt vergeleken met Robin van Persie - heeft echter weinig tijd gehad om na te genieten. De piepjonge aanvaller, de jongste die ooit namens United in de Champions League speelde, wordt vanochtend ‘gewoon’ weer verwacht op de Ashton-on-Mersey School. Het maakt zijn jongensboekverhaal alleen maar mooier.

Volledig scherm Duidelijk te zien: op het rugnummer van Chris Smalling een wit Manchester United-logo, op die van Mason Greenwood een zwartgekleurd bolletje. © BSR Agency