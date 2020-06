Man United schudt Sheffield van zich af in strijd om Europese tickets

Premier LeagueManchester United heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd om de Europese tickets. Op Old Trafford werd directe concurrent Sheffield United eenvoudig geklopt door drie goals van Anthony Martial: 3-0. Sheffield United ziet daarmee de hoop op Europees voetbal flink de kop ingedrukt worden.

Tot de aftrap op Old Trafford was het verschil tussen nummer vijf Manchester United en nummer acht Sheffield United slechts twee punten. Die vijfde plek geeft aan het einde van het seizoen recht op deelname aan de Europa League en dus was de Europese hoop nog springlevend bij Sheffield United. Na vanavond vermoedelijk een stuk minder.

Al binnen zeven minuten opende Martial de score. Op aangeven van Marcus Rashford tikte hij de 1-0 voorsprong binnen. Iets wat hij een minuut voor rust nog maar eens herhaalde. Dit keer niet uit een voorzet van Rashford, maar na voorbereidend werk van Aaron Wan-Bissaka. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer ging zodoende met een comfortabele 2-0 voorsprong de rust in.

Volledig scherm Anthony Martial viert zijn goal. © REUTERS

Na rust was Sheffield United, waar Richairo Zivkovic inviel, niet bij machte om The Red Devils nog pijn te doen en de spanning terug in de wedstrijd te brengen. Een kwartier voor tijd gooide Manchester United de boel op slot. Martial combineerde zich samen met Rashford een weg door de Sheffield-verdediging en zorgde met zijn derde goal van de wedstrijd voor de 3-0 eindstand. Zijn hattrick was de eerste hattrick van een Manchester United-speler sinds Robin van Persie in 2013.

De hoop op Champions League-voetbal neemt daarmee verder toe voor Manchester United, dat nu twee punten achter Chelsea staat. Chelsea staat op de vierde plek, een plek die goed is voor deelname aan het miljoenenbal volgend seizoen. De ploeg van Frank Lampard heeft nog wel een wedstrijd tegoed: morgen spelen The Blues thuis tegen Manchester City.

Overige wedstrijden

Tegelijkertijd met Manchester United - Sheffield United werden nog drie wedstrijden afgewerkt in de Premier League. Zo blijft Wolverhampton Wanderers in het spoor van Manchester United door een 1-0 overwinning op het AFC Bournemouth van Nathan Aké en Arnaut Danjuma. Raúl Jiménez maakte na een uur spelen de enige goal van de wedstrijd waardoor Wolverhampton Wanderers op een zesde plaats blijft staan met even veel punten als Manchester United (49). Aké en Danjuma blijven vrezen voor degradatie. AFC Bournemouth staat op de achttiende plek met 27 punten.

Het Aston Villa van Anwar El Ghazi blijft na de uitwedstrijd tegen Newcastle United negentiende in de Premier League met eveneens 27 punten. Het werd 1-1 op St. James’ Park. Dwight Gayle maakte de 1-0 namens Newcastle United, waarna Ahmed Elmohamady zeven minuten voor tijd nog wel zorgde voor een puntje voor El Ghazi (die 70 minuten meedeed) en consorten.

Voor Tim Krul en Norwich City lijkt handhaving helemaal een hels karwei te worden. Ook in de thuiswedstrijd tegen Everton werd niet gewonnen. Het werd 0-1 voor Everton door een goal van Michael Keane. Norwich City blijft zodoende achter AFC Bournemouth en Aston Villa op de twintigste plaats steken met liefst zes punten minder dan nummer negentien Aston Villa.