Man City zet Mendy op non-actief na beschuldigingen van verkrachting en seksueel misbruik

Het onderzoek naar Benjamin Mendy draait rond vier verkrachtingen en één geval van seksueel misbruik in de periode tussen oktober 2020 en augustus 2021. Drie personen boven de zestien jaar zouden een klacht ingediend hebben tegen de Fransman, die is opgepakt door de politie. Morgen wordt hij voorgeleid voor de rechtbank. In afwachting van het resultaat van het onderzoek heeft Manchester City de speler tijdelijk geschorst.

Mendy voetbalt sinds de zomer van 2017 bij de Citizens, die hem bij Monaco wegplukten voor een kleine 60 miljoen euro. Veel plezier beleefde Man City mede door blessures nog niet aan Mendy, die vooral opviel met z'n fratsen naast het veld. Zo kwam hij in januari nog in opspraak nadat hij tijdens een nieuwjaarsfeestje de coronaregels overtreden had.

De linksachter behoorde ook tot de Franse selectie die in 2018 wereldkampioen werd, maar hij kwam in Rusland slechts 40 minuten in actie.

Volledig scherm Bejamin Mendy met coach Pep Guardiola. © REUTERS