Mali als groepswinnaar door, Tunesië tweede

Tunesië kwam in Suez niet verder dan 0-0 tegen Mauritanië, maar dat was wel genoeg voor de tweede pouleplaats en een plek in de achtste finales. Zuid-Afrika profiteerde van de resultaten van groep E en mag als de vierde beste nummer drie ook verder in het Afrikaanse landentoernooi.



Angola wist vooraf dat het aan een gelijkspel genoeg had voor een plaats in de knock-outrondes. Het zou dan Zuid-Afrika op basis van het doelsaldo passeren in de stand van de beste nummers drie. De Angolezen hoopten wellicht op de hulp van Mali dat aan een punt hoogstwaarschijnlijk ook genoeg had voor groepswinst. De Malinees Amadou Haidara maakte de enige treffer van de wedstrijd.