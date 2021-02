Makkelie leidt eerste halve finale op WK clubs

Liverpool - Man City Guardiola niet blij met opmerkin­gen Klopp: ‘Ik zal hem er zondag nog wel even op aanspreken’

5 februari Coach Pep Guardiola van koploper Manchester City heeft in de aanloop naar de topper tegen titelverdediger Liverpool, zondag (17.30 uur) op Anfield, flink uitgehaald naar zijn collega Jürgen Klopp. Volgens de Catalaan heeft de Duitse trainer van Liverpool zichzelf laten kennen met enkele uitlatingen over City. ,,Dat had ik niet van hem verwacht. Ik dacht dat hij zo’n soort coach niet was”, sneerde Guardiola.