Makkelie krijgt heerlijk Europees duel

Danny Makkelie heeft dinsdag in Glasgow de leiding over de confrontatie in de Champions League tussen Celtic en Bayern München. De Europese voetbalbond besloot de Nederlandse scheidsrechter aan te stellen voor het duel in groep B op Celtic Park. Makkelie treft daar een landgenoot bij de bezoekers uit Duitsland, Arjen Robben.