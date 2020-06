Magische mijlpaal gloort voor Messi: fanaat Ramon Min kiest vijf betoverend Messiaanse goals

5. FC Barcelona - Málaga CF (22 maart 2009, 6-0)

,,Laat ik beginnen met een typische Messi-goal. Tegen Málaga kreeg hij de bal wat ongelukkig aangespeeld, ongeveer op nekhoogte. Door te springen, slaagde hij erin de bal op zijn borst aan te nemen en direct een tegenstander te passeren. Vervolgens gaf hij de bal een liftje, een typisch Messi-kenmerk, waardoor hij nog een tegenstander voorbij liep. Uiteindelijk kwam hij met een verdediger in zijn nek een beetje in de knoei, maar hij schoot de bal knap met rechts in de rechterbovenhoek. Dat vind ik zó bijzonder. Hij was in volle vaart, maar bleef in balans en koelbloedig. In mijn ogen zeker weten een ondergewaardeerde goal.’’

4. FC Barcelona - Atlético Madrid (24 september 2011, 5-0)

,,Atlético is zo'n club die vrijwel altijd het beste in Messi naar boven haalt. Deze goal was er een van de drie die hij in die wedstrijd maakte. Opnieuw begon hij aan een individuele actie vanaf de zijlijn. Met allerlei lichaamsbewegingen en tempowisselingen zette hij een half elftal op het verkeerde been. Het toont exact aan waar hij zo goed in is: razendsnel dribbelen met de bal aan de voet. Zijn manier van juichen verraadt zijn speelsheid. Normaal gesproken viert hij zijn goals wat droogjes, maar bij deze prachtige treffer zie je het plezier op zijn gezicht. Bij de Atlético-spelers zag je juist de wanhoop. Ze konden hem gewoon niet afstoppen.’’

3. Argentinië - Brazilië (9 juni 2012, 4-3)

,,Een vriendschappelijk potje, met liefst 81.000 man op de tribunes van een stadion in New York. Die wedstrijd had de allure van een WK-finale, zo beladen was het. Bij de 3-3 kreeg Messi de bal net iets voorbij de middenlijn. In plaats van dat de Brazilianen op hem afstormden, deinsden ze terug. Ze wisten niet wat ze moesten doen. Messi bleef doordribbelen en krulde de bal vanaf een metertje of achttien keihard in de bovenhoek. Opnieuw zag je pure ontlading bij hem, alsof hij zojuist wereldkampioen was geworden. Snelheid, overzicht en doelgerichtheid waren volledig in evenwicht. Deze goal kan ik echt nog wel honderd keer bekijken.’’

2. FC Barcelona - Liverpool (1 mei 2019, 3-0)

,,De meest recente van de vijf treffers. In de halve finale van de Champions League vorig jaar scoorde Messi met een magistrale vrije trap. Dat is door de jaren heen steeds meer zijn handelskenmerk geworden. Vanaf een meter of 25 schoot hij de bal met ongelofelijke snelheid keihard in de bovenhoek. Liverpool-doelman Alisson leek secondenlang in de lucht te hangen, maar kon met geen mogelijkheid bij de bal. Die trap naderde de perfectie. Het was ook nog eens zijn eerste treffer ooit tegen Liverpool, zijn zeshonderdste goal namens Barça en exact veertien jaar na zijn eerste goal in zijn loopbaan. Alles kwam samen die avond.’’

1. Real Zaragoza - FC Barcelona (21 maart 2010, 2-4)

,,De meeste Messi-liefhebbers zullen waarschijnlijk voor de solo tegen Getafe in 2007 gaan. Ik ga voor een soortgelijke goal tegen Zaragoza drie jaar later. Messi liep die avond wat gefrustreerd rond omdat hij weinig bruikbare ballen kreeg. Op een gegeven moment ontving hij de bal rond de middenlijn en bleef hij knap op de been toen hij half gehaakt werd. Wat er toen gebeurde, was onnavolgbaar. Met een feilloze kap omspeelde hij een tegenstander en ontweek hij een vliegende tackle. Vervolgens kapte hij de laatste verdediger twee keer uit en schoot hij koelbloedig raak. Het was voor mij de bevestiging: die goal tegen Getafe was niet uitzonderlijk. Je zag Zlatan Ibrahimovic klappen en de bankzitters naar hun hoofd grijpen. Het leek wel alsof er constant projectielen om hem af werden gevuurd, die hij vervolgens magistraal ontweek. Zó knap’’