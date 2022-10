‘Magic’ Sarina Wiegman ontkent verhalen over contract in Engeland: ‘Maar in het voetbal kan het snel gaan’

,,Ik heb niet bijgetekend, ik ben heel blij met het contract dat ik heb”, zei Wiegman, die wel bevestigde dat ze erover gesproken heeft met de Engelse voetbalbond. ,,We hebben heel goede gesprekken gehad. Ik voel me zeer gewaardeerd en dit is een zeer goede plek om te werken. Maar in het voetbal kan alles snel gaan.”

,,Hopelijk hebben we nog wel een paar toernooien te gaan tot mijn contract eindigt”, aldus Wiegman, die nog vastligt tot 2025. ,,Ik ben blij, het team is blij en de FA is blij. Hopelijk kunnen we zo doorgaan.”

Volledig scherm Sarina Wiegman heeft een onderonsje met keepster Mary Earps. © AP

Engeland speelde 23 interlands onder leiding van Wiegman en leed in al die wedstrijden nog geen enkele nederlaag. Vrijdag waren de Engelsen op Wembley wereldkampioen de Verenigde Staten de baas. Dinsdagavond is Tsjechië de volgende tegenstander.

,,We zijn op de goede weg, maar we moeten onszelf blijven verbeteren om het volgend jaar op het WK ook goed te doen”, zei Wiegman. ,,We hebben nog tien maanden om dat te doen. Het EK heeft ons veel vertrouwen gegeven en de winst op de VS ook.”

Lucy Bronze speelt tegen Tsjechië haar honderdste interland. ,,Het is fantastisch dat we nog altijd ongeslagen zijn onder Sarina”, zei de 30-jarige rechtsback van FC Barcelona, die daar lachend aan toevoegde: ,,magic Sarina”. De Nederlandse reageerde direct. ,,Dit is een magisch team.”