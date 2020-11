Magere zege Brazilië op Venezuela in WK-kwalificatie

Suárez en Cavani helpen Uruguay aan zege bij Colombia

13 november Uruguay heeft de uitwedstrijd tegen Colombia in het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar gewonnen (0-3). Topaanvallers Edinson Cavani en Luis Suárez troffen eenmaal doel in Barranquilla, voordat invaller Darwin Núñez de eindstand bepaalde.