Maat vol voor Griezmann: ‘Ik word gebruikt als speelbal’

Opnieuw laat een speler van FC Barcelona zich horen in de media. Nadat Lionel Messi vorige week nog aangaf klaar te zijn met alle negatieve berichten aan zijn adres, uit ook Antoine Griezmann zijn frustratie. De Franse aanvaller, die nog altijd zoekende is in het Camp Nou, reageert op een uitspraak van zijn oude zaakwaarnemer en oom Eric Olhats. Hij meldde dat Griezmann lijdt onder Messi’s ‘terreurbeleid’.

Na een vermoeiende vlucht uit Argentinië was Lionel Messi er vorige week klaar mee. Hij was het meer dan zat dat hij steeds de schuld krijgt van de problemen bij FC Barcelona. Directe aanleiding was zijn zogezegd troebele relatie met Griezmann.

De zesvoudige winnaar van de Gouden Bal zou het leven van Griezmann in Barcelona bemoeilijken. Nu zwijgt ook de Fransman niet langer. ,,Tijdens mijn presentatie vorig jaar heb ik gezegd dat ik alleen met mijn voeten wil spreken”, aldus de Franse international in Universo Valdano van Movistar+. ,,Maar nu is het genoeg. Dit gaat te ver. Mijn zus is mijn makelaar maar zij heeft, net als mijn ouders, niks gezegd. Dus kwamen ze bij Olhats uit. Hij deed uitspraken waar ik niet achter sta.”

,,Spijtig genoeg zorgen die wel voor veel schade en wordt mijn relatie met Messi als slecht beschouwd. Wat absoluut niet zo is. Leo weet dat ik veel respect voor hem heb. Ik leer nog dagelijks van hem. Mijn oom weet niet hoe het voetbal in elkaar steekt. Hij is in de val van een journalist getrapt... Ik heb Leo al gezegd dat ik niets meer met Olhats te maken heb en er geen contact meer is. Ik heb zelfs zijn telefoonnummer niet meer.”

Quote Ik heb tijd nodig om me aan mijn ploeggeno­ten aan te passen en zij aan mij. Alleen is dat in het huidige klimaat niet vanzelf­spre­kend.

,,Het is bijzonder vermoeiend haast dagelijks met vals nieuws geconfronteerd te worden. Een opluchting is het haast, wanneer er een dag geen controverse is. Het klopt dat we het ook dit jaar sportief moeilijk hebben, maar deze groep heeft nog altijd het niveau om belangrijke dingen te winnen. We moeten reageren en ons tonen op het veld. Ook ik”, aldus Griezmann, die de zware kalender als een van de redenen aanhaalt waarom het allemaal minder loopt bij FC Barcelona. ,,We reizen haast om de twee à drie dagen. Er is nauwelijks rust en dat veroorzaakt blessures. Ik denk niet dat dit toeval is.”

De blaugrana zagen Piqué en Sergi Roberto uitvallen, nadat eerder al Umtiti en Ansu Fati voor langere tijd in de lappenmand liggen.

Griezmann snapt de kritiek op zijn persoon wel. ,,Ik ben alles behalve op mijn best, dat weet ik zelf ook wel. Het is in dit anderhalf jaar nog niet makkelijk geweest. Drie coaches passeerden er al, kandidaat-voorzitters gebruiken me als speelbal... Ik heb tijd nodig om me aan mijn ploeggenoten aan te passen en zij aan mij. Alleen is dat in het huidige klimaat niet vanzelfsprekend.”